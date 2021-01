Variante brasileira do coronavírus é identificada na Alemanha

Glaucia Chaves, Metrópoles - A variante do Sars-CoV-2 descoberta no Amazonas no início do mês foi identificada em um paciente na Alemanha, de acordo com Kai Klose, ministro regional de Assuntos Sociais do país. O homem esteve no Brasil na última quinta-feira (21/01) e desembarcou em Frankfurt.

Em entrevista à emissora estatal alemã Deutsche Welle, Klose afirmou que o homem estava assintomático e foi diagnosticado por meio do teste RT-PCR, que comprovou a infecção pela linhagem brasileira. Ainda serão necessários exames para comprovar o contágio pela nova cepa.

