Brasil bate novo recorde: 3.869 mortes por Covid-19 em 24 horas

247 - O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) divulgou, às 18h desta quarta-feira (31), um levantamento apontando que o Brasil bateu mais um recorde de mortes provocadas pela pandemia: foram registrados 3.869 óbitos em apenas 24 horas.

Agora o País tem 321.515 mortos por Covid-19, o segundo maior número no ranking global, atrás apenas dos Estados Unidos.

De acordo com as estatísticas, o Brasil registrou 90.638 casos em 24 horas, chegando a 12.748.747 acumulados. É a segunda maior quantidade de infectados. Nessa estatística, os EUA também ocupam a primeira colocação, com ao menos 31,1 milhões de casos.

