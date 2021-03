"Brasil concentra 23% das mortes por covid-19 no mundo e precisa de lockdown já", diz Nicolelis

247 – "Nas últimas 24h, 23% das mortes por COVID-19 no mundo ocorreram no Brasil que tem apenas 2.7% da população mundial", postou o cientista Miguel Nicolelis, em suas redes sociais. "Três das cinco regiões brasileiras (SUL, CENTRO-OESTE e NORTE) já apresentam colapso dos seus sistemas hospitalares, medidos pela taxa de ocupação de leitos de UTI. Nordeste é a próxima a colapsar a qualquer momento. Sudeste a caminho. O Brasil precisa de lockdown nacional JÁ! Time over!", acrescentou.

