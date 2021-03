Brasil é o 52º colocado no ranking mundial de vacinação contra a Covid-19

No Brasil, nem 5% da população recebeu a primeira dose do imunizante, que representa 4,6% da população. Enquanto apenas 1,6% foram vacinados com as duas doses necessárias para a imunização edit

247 - Apesar do Brasil ser o 5º país do mundo que mais aplicou doses da vacina contra a Covid-19, conforme declarou Jair Bolsonaro a apoiadores no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 19, o país é o 52º colocado no ranking de vacinação contra a Covid-19 no mundo, segundo dados compilados pelo jornal norte-americano The New York Times.

No Brasil, foram 13 milhões de doses aplicadas de vacinas contra o novo coronavírus, mas o ranking leva em conta a proporcionalidade em relação à população, que é o relevante para efeitos de disseminação do vírus.

Nem 5% da população recebeu a primeira dose do imunizante, que representa 4,6% da população. Enquanto apenas 1,6% foram vacinados com as duas doses necessárias para a imunização ter efeito contra o vírus. 75% das doses aplicadas são da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

À frente do Brasil na América do Sul estão países como Argentina (50º lugar, com 5,1%), Uruguai (46º lugar, com 7,6%) e o Chile (4º lugar, com 29%). Os Estados Unidos aparecem em 6º, com 23%.

Governo assina contratos com Pfizer e Janssen

O governo federal assinou nesta sexta-feira, 19, contratos com os laboratórios Pfizer/BioNTech e Janssen, da farmacêutica Johnson & Johnson, para a entrega, no total, de 138 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.

De acordo com os contratos, 100 milhões dessas doses correspondem ao imunizante da Pfizer/BioNTech e as outras 38 milhões são do braço farmacêutico da Johnson & Johnson.

As vacinas serão entregues ao longo do ano de 2021 em três etapas distintas. A primeira, prevista para o segundo trimestre do ano, consistirá em 13.518.180 doses da vacina da Pfizer, enquanto as 86.482.890 restantes deverão chegar no terceiro trimestre. Já as 38 milhões de doses da Janssen estão previstas para o quarto trimestre.

