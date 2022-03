Brasil estuda reduzir Covid-19 a endemia, anuncia Bolsonaro

Endemia é o status de doenças que ocorrerem frequentemente em determinada região, para as quais os serviços de saúde do país estão preparados para suportar edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) anunciou pelo Twitter nesta quinta-feira (3) que estuda, junto ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reduzir a situação atual da Covid-19 no Brasil ao status de "endemia".

"Em virtude da melhora do cenário epidemiológico e de acordo com o § 2° do Art. 1° da Lei 13.979/2020, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar para endemia a atual situação da Covid-19 no Brasil", publicou Bolsonaro no Twitter.

Como "endemia" são classificadas doenças recorrentes, típicas, que se manifestam com frequência em uma determinada região. Nestes casos, os serviços de saúde do país já estão preparados para atender a demanda.

