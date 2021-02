Brasil pode não ter carnaval novamente em 2022, alerta Miguel Nicolelis

Coordenador do comitê científico do Consórcio Nordeste, Nicolelis têm defendido a adoção de um lockdown nacional desde o início do ano edit

Revista Fórum - O médico e pesquisador Miguel Nicolelis, coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, disse nesta quinta-feira (18) que é possível que o Brasil não possa realizar o carnaval de 2022 em razão da pandemia do novo coronavírus.

"Se nada for feito, se continuarmos com esses índices crescendo, com essas curvas crescendo assustadoramente, se as pessoas acharam que não ter carnaval em 2021 foi grave, a possibilidade da gente não ter carnaval em 2022 começa a ser real”, disse o cientista em entrevista à TV Bahia.

