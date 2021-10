Brasil supera marca de 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas contra Covid-19

Apesar do negacionismo propagado por Bolsonaro, 253.472.042 doses de vacinas já foram aplicadas no país até o momento edit

247 - Apesar do negacionismo propagado por Jair Bolsonaro e da demora do governo federal em adquirir vacinas, o Brasil superou nesta quarta-feira (13), de acordo com a CNN Brasil, a marca de 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19.

O levantamento leva em consideração os brasileiros que tomaram as duas doses ou a dose única dos imunizantes contra o coronavírus.

Até o momento, das 301.005.168 doses distribuídas no país, 253.472.042 já foram aplicadas, segundo o Ministério da Saúde. A terceira dose foi aplicada em 3.032.409 brasileiros.

Também de acordo com a pasta, o país acumula 601.398 mortos pela doença.

