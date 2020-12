Butantan conclui última fase de testes da Coronavac e diz que 'em breve' vacina estará disponível

Com participação de mais de 13 mil voluntários, fase 3 dos testes clínicos da vacina Coronavac foram concluídos e os dados submetidos à análise. Decisão final, segundo diretor do Instituto Butantan, sai nesta quarta-feira (23) edit

247 - O Instituto Butantan anunciou nesta segunda-feira (21) que concluiu a terceira e última fase de testes clínicos da vacina Coronavac, desenvolvida pelo instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

“Para a Vacina do Butantan contra a Covid-19 chegar até você, ela passa antes por 3 fases de teste com pessoas. As fases 1 e 2 tiveram excelentes resultados e a fase 3, com o maior grupo de voluntários, foi finalizada e os resultados serão encaminhados para a ANVISA. Na China, 390 mil pessoas tomaram as duas doses da vacina em caráter emergencial. Em breve, a primeira vacina brasileira contra o coronavírus estará pronta para salvar vidas!”, publicou o Butantan em suas redes sociais.

Dimas Covas, diretor do instituto, disse que os resultados estarão disponíveis nesta quarta-feira (23). “O estudo clínico foi encerrado com mais de 13 mil participantes, e os dados foram submetidos à análise que envolve a decisão final e a apresentação dos dados pelo comitê internacional. Isso vai acontecer [no] dia 23, a data está mantida”, afirmou Covas.

