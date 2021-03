Butantan entrega 3,4 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde

Com o novo lote, o Instituto Butantan, responsável pela vacina chinesa no Brasil, já entregou 36,2 milhões de doses da vacina edit

247 - O governo de São Paulo entrega nesta quarta-feira, 31, um lote com 3,4 milhões de doses da vacina CoronaVac ao Ministério da Saúde para integrar o Programa Nacional de Imunização (PNI).

Com o novo lote, o Instituto Butantan, responsável pela vacina chinesa no Brasil, já entregou 36,2 milhões de doses da vacina. Restam, então, menos de 10 milhões de doses para o governo estadual cumprir o acordo firmado com o governo federal de entrega de 46 milhões de doses do imunizante até o final do mês de abril.

Nesta semana, foram entregues 8,4 milhões de doses. Com a aceleração nos trâmites de importação do IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), necessário para produzir os imunizantes, o mês de março entregou 22,7 milhões de doses.

O Butantan pretende entregar mais 54 milhões de doses da Corona Vac até o final de agosto, totalizando 100 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde.

