China já vacinou mais de 1 milhão de pessoas e nenhuma reação adversa grave foi detectada

247 - A Comissão Nacional de Saúde da China (NHC) informa que o país já vacinou mais de 1 milhão de pessoas com doses de emergência, e que "nenhuma reação adversa séria" foi detectada.

"Para as vacinas em que estamos avançando muito rapidamente, o número de casos necessários para o estágio intermediário dos testes clínicos de fase 3 já foi obtido", disse Zheng Zhongwei, do NHC.

O responsável pela comissão destacou que dados das aplicações, feitas em grupos de alto risco, já foram encaminhados ao órgão regulador local para análise e que o país pretende vacinar até 50 milhões de pessoas até fevereiro de 2021 com os imunizantes feitos pela Sinopharm e pela Sinovac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo (SP).

De acordo com reportagem do G1, Mao Junfeng, funcionário do Ministério da Indústria chinesa, disse que as empresas já concluíram suas "tarefas de construção de capacidade". Ou seja, já estão prontas para atenderem à demanda de grupos populacionais prioritários.

