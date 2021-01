Com 3% população, Brasil tem 11% das mortes por Covid-19 no mundo em 2020

Brasil fecha 2020 com 195 mil mortes e 7,6 milhões de casos de covid-19. São Paulo tem alta de contágios no nível de setembro e terá nova quarentena edit

Rede Brasil Atual - O Brasil chegou a 194.949 mortes por covid-19 em 2020. Pelo terceiro dia consecutivo, os registros oficiais do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) trazem mais de mil óbitos em 24 horas. De ontem para hoje, 31 de dezembro, foram mais 1.074 vidas perdidas. Com apenas 2,8% da população global, o Brasil termina o ano com 10,8% das mortes provocadas pela covid-19 em todo o mundo. O país tem ainda mais de 9% do total de infectados pelo novo coronavírus: dos 83 milhões de casos de covid-19 registrados no mundo em 2020, o Brasil responde por 7.675.973.

No resto do mundo, porém, quase 50 países já começaram a vacinação em massa contra a covid-19. O Reino Unido foi o primeiro a executar a imunização, com a vacina produzida pelo laboratório americano Pfizer e a empresa alemã BioNTech. Depois vieram Emirados Árabes, Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita e Israel. Na América Latina, México, Chile, Costa Rica e Argentina saíram na frente. No Brasil, o Ministério da Saúde já fez previsões que foram de dezembro a abril para iniciar a vacinação em massa. A mais recente, e mais otimista, prevê o início em fevereiro. Se houver seringas, o que não seria o caso hoje. O governo de Jair Bolsonaro não tem pressa.

Taxa de mortalidade

O Brasil registra também elevada taxa de mortalidade: são 928 mortes por covid-19 a 1 milhão de habitantes. No estado de São Paulo, maior foco de contágios do país, com 1.462.297 pessoas infectadas e 46.717 mortes, a taxa de mortalidade é ainda maior: 1.023 óbitos para cada 1 milhão de habitantes.

São Paulo também fecha o ano com incidência de contágios comparável à do final de agosto e início de setembro. Foram 52 mil casos, segundo números da semana encerrada no último dia 26. O nível de ocupação das praias de todo o litoral, bares e festas nas últimas semanas, porém, permite prever uma situação dramática já nos número de janeiro. São Paulo encerra 2020 com 46.717 mortes por covid-19.

Nova quarentena em São Paulo

O governador João Doria baixou ontem (30) decreto impondo nova quarentena para o período de 5 de janeiro a 7 de fevereiro de 2021. A medida estende as mesmas restrições trazidas pela primeira quarentena, determinada em 22 de março pelo Decreto 64.881. A decisão leva em conta preocupação com a incapacidade do sistema de saúde de responder ao recrudescimento da pandemia. Isto significa que somente os considerados serviços essenciais poderão funcionar. De acordo com o decreto, shoppings, lojas, parques, cinemas, academias terão de fechar. Já os supermercados, bares, restaurantes, padarias poderão abrir somente para compras, pois não será permitido consumir no local.

