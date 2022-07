Com 90 milhões de infectados e mais de 1 milhão de mortos, tragédia da pandemia não chegou ao fim nos EUA

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Segundo estatísticas da Universidade The Johns Hopkins, até às 6h21 do dia 21 de julho, horário de Pequim, o número de casos infectados pela Covid-19 nos EUA ultrapassou a casa dos 90 milhões, e o de óbitos superou 1 milhão, ambos em primeiro lugar no ranking mundial

Este número de 90 milhões de infectados significa que, para cada 3,6 estadunidenses, há um caso de infecção pela Covid-19. Desde o início deste ano, mais de 6 milhões de crianças foram infectadas nos EUA, e até o momento, mais de 250 mil crianças se tornaram órfãs devido à pandemia. Uma geração de crianças poderá enfrentar uma deficiência mental grave nos próximos anos.

A única superpotência do mundo tornou-se o país com a maior falha na luta contra a pandemia. Esse contraste enorme reflete o fracasso do sistema político e da governança do Estado, além de também mostrar a natureza de alguns políticos norte-americanos, que colocam seus próprios interesses acima da vida do povo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o início do surto, os tomadores de decisão dos EUA perderam repetidamente os momentos críticos de prevenção contra a pandemia, fazendo com que cada vez mais civis fossem infectados pelo vírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em fevereiro deste ano, muitos estados norte-americanos começaram a cancelar a ordem do uso de máscaras e começaram a fechar postos de detecção do novo coronavírus. Em junho, os EUA alargaram as exigências em relação à saúde dos turistas internacionais, decisões estas que incitaram a preocupação de pessoas sensatas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em março deste ano, a Câmara dos Representantes dos EUA cancelou uma despesa de resposta à pandemia de US$ 15,6 bilhões, mas aumentou outra de ajuda à Ucrânia de US$ 13,6 bilhões. As palavras da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, de que “os ucranianos estão morrendo” foram contra-atacadas pelos jornalistas com “os norte-americanos também estão morrendo pela Covid-19”.

Hoje, com a aproximação das eleições de meio de mandato dos EUA, os democratas e republicanos lutam cada vez mais intensivamente. Aliás, o país vive uma alta taxa de inflação, violência armada e outros problemas sociais. Neste contexto, ainda é impossível para os políticos estadunidenses focarem sua atenção na luta antiepidêmica. Desta forma, é previsto o aumento constante do número de baixas pela Covid-19. 90 milhões de infectados ainda não será o fim desta tragédia dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE