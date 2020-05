Coronavírus: Brasil tem mais de 16,1 mil mortes e 242,3 mil casos confirmados

As 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste do país edit

247 - As secretarias estaduais de saúde divulgaram nesta manhã de segunda-feira (18) o registro de 16.192 mortes por coronavírus e 242.313 casos confirmados de contágio no Brasil. O levantamento é do portal G1.

As 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste do país.

O estado do Amazonas tem 12 dos 20 municípios com maior número de mortes por 100 mil habitantes, além de 14 das 20 cidades com maior registro de incidência de casos por 100 mil habitantes, acrescenta a reportagem.

No estado do Rio de Janeiro, cerca de 98% dos leitos de UTI estão ocupados, seguido por Maranhão (96%), Ceará (89%), Pará (86,7%) e amazonas (86%).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.