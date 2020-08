Em pesquisa de opinião mexicana, Vacina russa 'já ganhou' das concorrentes

No México foram realizadas perguntas sobre a credibilidade de vacinas produzidas na Rússia, EUA, França, Reino Unido e China, com a vacina russa ganhando a maior confiança edit

Sputnik News - No México, as expectativas de que uma vacina contra o coronavírus esteja disponível em breve subiram de 27% para 36% entre 11 de julho e 15 de agosto, de acordo com uma recente pesquisa nacional realizada pelo jornal El Financiero.

Apesar deste progresso nas expectativas, uma maioria (55%) continua acreditando que levará tempo para que uma vacina esteja pronta. O número é menor em 11 pontos porcentuais do que no mês passado, provavelmente por causa das notícias sobre os avanços no desenvolvimento de vacinas que surgiram nos últimos dias.

Nesse período, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que seu país já tem uma vacina pronta. Mais tarde, o presidente mexicano López Obrador anunciou que o México participaria da produção da vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford e por um laboratório privado, e que consideraria a vacina russa Sputnik V.

A pesquisa mostrou que 66% dos mexicanos expressaram "grande" ou "alguma" confiança na vacina produzida na Rússia, dos quais 32% disseram estar "muito" seguros sobre ela. A confiança total expressa sobre vacinas vindas de França, Reino Unido e EUA é de 65%, 63% e 60% dos entrevistados, respectivamente. "Grande" confiança no México em uma vacina dos Estados Unidos foi depositada por 31% das pessoas, 30% se vinda do Reino Unido, e 28% se vinda da França.

Isto contrasta com a menor confiança na vacina produzida no México, com 22% dizendo que acreditam "muito" nela, embora pelo menos algum tipo de confiança seja expresso por 63% dos participantes, semelhantemente aos países europeus.

A certeza na vacina chinesa é a menor de todas. Apenas 44% têm algum ou maior nível de confiança, e desses apenas 20% estão "muito" confiantes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.