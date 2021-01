Enfermeiro abraça paciente com Síndrome de Down para dar oxigênio no Amazonas

Ao ver o desespero do paciente Émerson Júnior, que temia o uso da máscara com oxigênio, o enfermeiro Raimundo Matos chegou próximo para ganhar confiança e, abraçados, conseguiram fazer o procedimento edit

247 - O enfermeiro Raimundo Nogueira Matos viralizou nas redes sociais ao abraçar um paciente portador de Síndrome de Down com Covid-19, no hospital de campanha na cidade de Caapiranga, no interior do Amazonas.

Segundo UOL, ao ver o desespero do paciente Émerson Júnior, que temia o uso da máscara com oxigênio, Raimundo chegou próximo para ganhar confiança e, abraçados, conseguiram fazer o procedimento.

"Como o paciente é especial, ele não entende a importância do tratamento. No caso, a gente precisava ofertar a oxigenioterapia pra ele com a máscara, com aquele reservatório; e ele estava muito ansioso. Então ele me abraçou, e eu consegui tranquilizar ele, chegar mais próximo", disse o enfermeiro ao UOL.

A IMAGEM DO DIA



O enfermeiro Raimundo Nogueira Matos de Caapiranga (AM), abraçando e tranquilizando o paciente Emerson Junior, com a #COVID19 e portador de Síndrome de Down.



Ainda há quem ache que a pandemia seja "palhaçada mediática".



Comentários assim são de pessoas sem alma pic.twitter.com/nvqJmy2ijF — Contagem coronavírus - Brasil (Notícias 24 horas) (@contagemcorona1) January 25, 2021

