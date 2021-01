Fiocruz conclui análise de segurança e libera doses de vacina vindas da Índia para distribuição

247 - Foi liberado na tarde deste sábado (23) pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) o lote com 2 milhões de doses de vacina Oxford/AstraZeneca importadas da Índia, que chegaram por avião na noite desta sexta-feira (22) no Rio de Janeiro.

Após terem passado por uma análise de segurança, exigência da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), agora as doses serão entregues ao Ministério da Saúde para serem distribuídas por todo o Brasil.

As vacinas compradas do Instituto Serum, da Índia, farão parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI), vinculado ao Ministério da Saúde.

​ Em pronunciamento na noite desta sexta , o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que, quando os lotes estivessem prontos, eles seriam distribuídos entre todos os estados até a noite deste sábado, com prioridade apenas para o estado do Amazonas.

