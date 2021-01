Pazuello diz que estados receberão vacina de Oxford neste sábado

O avião que trouxe as vacinas do Instituto Serum da Índia chegou na tarde desta sexta-feira (22) em São Paulo. O carregamento, no entanto, foi enviado em seguida para o Rio de Janeiro pois os imunizantes precisarão passar por um processo de checagem de qualidade e segurança na Fiocruz edit

Sputnik – Chegaram nesta noite ao Rio de Janeiro os dois milhões de doses da vacina AstraZeneca enviada pela Índia ao Brasil. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, todos os estados receberão o imunizante até o final deste sábado (23).

O avião que trouxe as vacinas do Instituto Serum da Índia chegou na tarde desta sexta-feira (22) em São Paulo. O carregamento, no entanto, foi enviado em seguida para o Rio de Janeiro pois os imunizantes precisarão passar por um processo de checagem de qualidade e segurança, rotulagem e etiquetagem na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na capital fluminense.

A Fiocruz será a responsável pela fabricação nacional dessa vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Estima-se que, até o final do ano, 210 milhões de doses serão entregues ao governo federal.

​Em pronunciamento na noite desta sexta-feira (22), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que, quando os lotes enviados à Fiocruz estiverem prontos, eles serão distribuídos entre todos os estados da federação, até a noite deste sábado (23). Segundo o ministro, prioridade será dada apenas ao estado do Amazonas.

"Damos prioridade neste momento para o estado do Amazonas e sua capital, Manaus, que vive hoje uma situação realmente mais crítica no nosso país. E essa prioridade fica evidente a partir de um acordo com os governadores, onde 5% dessa primeira carga serão destinados aonde está o maior risco do país, que é em Manaus", afirmou.

