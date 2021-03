Imunização com vacina da AstraZeneca é paralisada em 21 países

247 - Já são 21 países que paralisaram a vacinação da população local contra Covid-19 com o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.

A medida adotada vem na esteira do surgimento de alguns pacientes imunizados com a substância terem apresentado coágulos sanguíneos. Alguns cidadãos inoculados com a vacina foram a óbito.

De acordo com a Reuters, foram detectados até a última quarta-feira (10) 30 casos de eventos tromboembólicos, ou seja, casos em que um coágulo bloqueia uma veia.

Importante ressaltar que ainda não se tem comprovação da ligação entre os eventos adversos e a vacina. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirma que o fato de as reações terem ocorrido depois da vacinação “não significa necessariamente que estes eventos estão relacionados”.

