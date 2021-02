Infectados com nova variante de Covid-19 têm carga viral dez vezes maior

Foi o que apontou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ao conduzir uma pesquisa com 250 códigos genéticos do coronavírus edit

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) conduziu que uma pesquisa com 250 códigos genéticos do coronavírus durante quase um ano e apontou que as pessoas infectadas com a nova variante identificada em Manaus (AM) têm uma carga viral dez vezes maior no organismo, na comparação com outras mutações.

De acordo com Veja, a quantidade de vírus está diretamente relacionada à transmissão da doença, mas não há trabalhos que associem o grande volume a um nível maior de gravidade.

A amostragem cobriu o primeiro pico da doença, em abril, e o segundo, no final do ano passado e início de 2021. Autoridades já identificaram a nova variante em 18 estados brasileiros.

Lotação na rede pública

Pelo menos 13 estados brasileiros estão com taxas de internação por Covid-19 acima de 80% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública.

