Metade dos estados estão com taxa de ocupação acima de 80% nas UTIs para Covid-19 da rede pública

247 - Pelo menos 13 estados brasileiros estão com taxas de internação por Covid-19 acima de 80% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública. São cerca de 29 mil pacientes internados pela doença em leitos de enfermaria e UTI do Sistema Único de Saúde (SUS). Foi o que apontou um levantamento realizado pelo jornal O Globo nessa sexta-feira, a partir de informações das secretarias estaduais de saúde.

Os estados com índices de ocupação considerados críticos são: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina, além do Distrito Federal.

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 17 capitais registram lotação de pelo menos 80% de Unidades de Terapia Intensiva (UTI´s).

Especialista em Saúde Pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ligia Bahia afirmou que a situação mostra um espalhamento da doença, com um padrão quase homogêneo em território nacional.

"É preocupante porque não permite apoio de um estado para o outro, ou a concentração de mais recursos em determinado lugar. Tudo é urgente e relevante. É um problema enorme, já havíamos alertado que a pandemia iria interiorizar. É dramático demais. Significa que todos os recursos estão se esgotando, e ao mesmo tempo. Não adianta mais transferir paciente, por exemplo", disse.

Neurocientista faz alerta

Ao comentar o cenário nacional, o neurocientista Miguel Nicolelis afirmou que vê "grande chance de um colapso nacional".

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista a um vídeo em que o cientista Miguel Nicolelis fala sobre a necessidade de lockdown:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.