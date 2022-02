Internações de crianças por Covid saltaram mais de 600% de dezembro para janeiro

Apoie o 247

247 - Um levantamento feito pelo jornal Folha de S.Paulo, com dados do Ministério da Saúde apontou que o número de crianças menores de 12 anos hospitalizadas com complicações da doença aumentou de 284 em dezembro para 2.232 em janeiro, alta de 686%.

A quantidade de internações pediátricas por Covid em um só mês. Foram 70% a mais na comparação com janeiro do ano passado e 11% acima de março, pico dos atendimentos no país em todas as faixas etárias.

As hospitalizações de adolescentes e adultos subiram de 7.399 para 36,6 mil.

