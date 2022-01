Mais de 40 crianças são imunizadas contra Covid com doses para adultos e fora do prazo de validade na Paraíba

Apoie o 247

247 - Após vir à tona a informação de que mais de 40 crianças terem sido vacinadas com doses do imunizante da Pfizer contra a Covid-19 feito para adultos e fora do prazo de validade, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu que estados e municípios reforcem a atenção nos procedimentos para a vacinação da população. O Ministério Público Federal (MPF) está investigando o caso que aconteceu entre dezembro e janeiro no município de Lucena, na Região Metropolitana de João Pessoa.

“Já foi instaurado um processo administrativo para apurar as responsabilidades. O MPF acompanha o caso. Nós não queremos buscar punição de ninguém, mas precisa ser averiguado para que fatos como esse não voltem a acontecer”, disse Queiroga nesta segunda-feira (17), de acordo com a CNN Brasil. “É necessário que os municípios e as salas de vacinação recebam todas as orientações, e isso incumbe à Secretaria Estadual de Saúde junto aos municípios”, completou.

Segundo o ministro, 48 crianças teriam sido imunizadas por meio do “erro vacinal”. “Essas doses foram aplicadas antes da distribuição das vacinas específicas”, justificou Queiroga. Ele disse, ainda, que a vacinação infantil deve ser feita mediante uma série de protocolos de segurança para evitar possíveis erros.

De acordo com o secretário estadual de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiro, as crianças entre 4 e 9 anos que receberam a vacina para adultos passam bem, mas apresentam reações leves como febre e dor no local da aplicação.

