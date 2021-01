“Manaus pode ser outras capitais amanhã. Temos que estar preparados”, prevê pesquisador da Fiocruz

247 - Comentando na TV 247 o colapso no sistema de saúde de Manaus , que não suportou o alto número de pacientes com Covid-19 necessitando de ajuda respiratória, o que provocou a morte de doentes asfixiados , o médico e pesquisador da Fiocruz Amazonas Bernardino Albuquerque chamou a atenção para um fator ainda mais preocupante: “Manaus pode ser outros estados amanhã”.

Segundo o especialista, o aumento no número de casos, hospitalizações e mortes em razão do coronavírus em diversas partes do país evidencia que um cenário ainda mais rigoroso de disseminação do vírus pode estar por vir.

É necessário, de acordo com o médico, um planejamento muito consistente para o sistema de saúde suportar mais uma onda da pandemia ainda mais intensa. “Aconteceu aqui em Manaus e tem probabilidade de acontecer em qualquer estado do Brasil. Então primeiro nós temos que realmente estar preparados para isso, tem que haver um bom planejamento no que diz respeito a essa questão da atenção, coisa que não foi feita aqui. Os estados não podem relevar isso como exemplo, têm que realmente se preparar porque é passível de acontecer em outros estados. Dentro das estatísticas nacionais, alguns estados estão caminhando para isso, ou seja, aumentando o número de casos, aumentando o número de internações, e isso é uma situação muito preocupante. Manaus pode ser os outros estados amanhã, é uma coisa que realmente tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada”.

