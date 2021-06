Flávio Dino inicia imunização de jovens abaixo de 30 anos esta semana e começa o "turismo da vacina" da Covid-19

O Maranhão inaugura o turismo de vacinas no Brasil, após o governador do estado, Flávio Dino, anunciar que jovens com menos de 30 anos e sem comorbidades serão vacinados ainda nesta semana, algo inédito no país que aparece em 78º entre 190 nações e territórios no ranking mundial de vacinação edit

Com o anúncio do início da vacinação contra a Covid-19 para jovens com menos de 30 anos e sem comorbidades ainda nesta semana, São Luís, no Maranhão, se tornou destino de jovens de outras partes do Brasil em busca da 1ª dose do imunizante, informa reportagem da Carta Capital.

O chamado “turismo da vacina” tem sido registrado na capital desde o último sábado 12, quando a prefeitura da cidade divulgou o calendário para a vacinação de três grupos, iniciando com jovens de 29 e 28 anos já nesta segunda-feira 14. A previsão é vacinar também quem tem entre 24 e 27 anos até quarta-feira 16.

No Maranhão, além da capital, outras três cidades também já iniciaram a vacinação dos mais jovens, são elas: São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Já os municípios de Alcântara e Lago da Pedra foram além e anunciaram a vacinação para quem tem mais de 18 anos. A movimentação dos “turistas” no Maranhão foi registrada pela reportagem do Estado de S.Paulo publicada na edição desta segunda.

A título de comparação, o Estado de São Paulo, que anunciou neste domingo a imunização toda população acima dos 18 anos até o mês setembro, irá vacinar a faixa abaixo dos 30 anos a partir de 16 de agosto.

“Arraial da Vacina”

A capital São Luís promove já o segundo fim de semana do “Arraial da vacinação”. O evento ocorre durante 41 horas e acontece pelo sistema drive-thru do Pátio Norte Shopping.

Flávio Dino afirmou que quem for se vacinar no local, deve ganhar mingau de milho e ouvir músicas da cultura junina no Maranhão.

"No Pátio Norte é só chegar e vacinar. Ainda ouve as músicas das nossas festas juninas e ganha mingau de milho. 41 horas consecutivas de vacinação. Público: 29 anos ou mais", disse Dino.

Arraial da Vacinação da Ilha vacinou 9.923 pessoas neste fim de semana. Ótimo resultado. Agradeço às equipes da saúde e aos grupos culturais. pic.twitter.com/EhEkGzorB0 — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) June 13, 2021

