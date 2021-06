Ida de Flávio Dino para o PSB será anunciada ainda em junho

Governador do Maranhão, Flávio Dino, tem comentado com interlocutores que sua saída do PCdoB está "nos 40 minutos do segundo tempo". edit

247 - A ida do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), para o PSB deverá ser anunciada ainda em junho. De acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Dino tem comentado com interlocutores que sua saída da atual legenda está "nos 40 minutos do segundo tempo".

Na quinta-feira (10) da semana passada, o deputado federal Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do Rio, entregou sua carta de desfiliação do PSOL e anunciou que também irá migrar para o PSB ainda neste mês.

