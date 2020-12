Máscara bloqueia 99,9% das gotículas grandes que transmitem coronavírus, aponta estudo

De acordo com estudo publicado pela revista científica Royal Society Open Science, as máscaras capturam 99,9% das gotículas de saliva com mais de 20 micrômetros edit

247 - Um estudo publicado pela revista científica Royal Society Open Science, produzido por pesquisadores de diferentes universidades do Reino Unido, apontou que usar uma máscara cirúrgica ou feita à mão libera menos de uma gotícula grande de saliva a cada mil disparadas durante a fala ou a tosse.

De acordo com a publicação, as máscaras capturam 99,9% das gotículas de saliva com mais de 20 micrômetros. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

O estudo também reconhece que é "extraordinariamente difícil determinar" qual perfil de gotícula é mais transmissível.

"O aerossol (conjunto de gotículas microscópicas) é agora amplamente aceito como uma via contributiva de transmissão do vírus SARS-CoV-2 e, se mais tarde for determinado como o principal fator de infecção, nossos resultados podem superestimar a eficácia das coberturas faciais", alerta o relatório.

