Ministério da Saúde retira tabela comparando vacinas e cloroquina de sua nota técnica, mas mantém ataque à vacinação

Mudança parcial aconteceu após reação da área científica e da sociedade contra as recomendações contidas no material original edit

247 - O Ministério da Saúde editou a nota técnica utilizada para justificar o veto ao protocolo da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde (Conitec) contrário ao uso do chamado Kit Covid, formado por medicamentos sem eficácia científica comprovada, como cloroquina e hidroxicloroquina, para o tratamento de pacientes com Covid-19. O novo texto, assinado pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, o bolsonarista Hélio Angotti Neto, porém, manteve os ataques à vacinação.

A mudança no documento aconteceu após uma forte reação da área científica e da sociedade contra as recomendações contidas no material original. De acordo com O Globo, a nova versão suprimiu a tabela que trazia a comparação entre as tecnologias, mas manteve “a menção ao requerimento que afirma colocar a vacina como uma tecnologia sem efetividade e segurança comprovadas, com alto custo e financiada pela indústria”.

A base da nota técnica utilizada por Angotti para justificar o veto ao uso do Kit Covid e para atacar a vacinação foi elaborada pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGETS), chefiada por Mayra Pinheiro, conhecida como "capitã cloroquina".

Ela teve o seu pedido de indiciamento sugerido pela CPI da Covid pelos crimes de epidemia com resultado morte, prevaricação, além de crime contra a humanidade.

