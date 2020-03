Nova York concentra 6% dos casos de coronavírus do mundo

Revista Fórum - O estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, já concentra cerca de 6,5% dos casos de Covid-19 no mundo. O aumento abrupto do número de casos preocupa as autoridades, que determinaram a paralisação quase completa de uma das metrópoles mais movimentadas do planeta.

O número de casos confirmados no estado atingiu 20.885 casos na última segunda-feira (23), quando o aumento em relação ao dia anterior foi de cerca de 4 mil casos. Na manhã de terça (24), o estado já tinha 25,665 casos, e 210 mortes confirmadas, enquanto a cidade de Nova Iorque, nessa noite, contabilizou 15,597 casos e 192 mortes. A cidade tem 40% casos per capita a mais do que a Itália, país que já contabilizou mais de 6 mil mortes e é considerado o centro da pandemia no momento.

