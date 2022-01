Ômicron infectará quase todo mundo, mas vacinados sofrerão menos, diz Fauci, referência mundial em doenças infecciosas

Apoie o 247

247- Anthony Fauci, principal especialista em doenças infecciosas do mundo, disse nesta terça-feira (11) que a variante Ômicron do novo coronavírus infectará "quase todo mundo", independentemente do status de vacinação. Segundo o infectologista, que é conselheiro da Casa Branca, pessoas vacinadas devem responder melhor às infecções.

Segundo o jornal Estado de S. Paulo, Fauci detalhou que as pessoas imunizadas “muito provavelmente evitarão hospitalização e morte”.

Para quem ainda não está imunizado, as previsões do infectologista são ainda piores. De acordo com ele, os não vacinados são 20 vezes mais propensos a morrer, 17 vezes mais propensos a serem hospitalizados e 10 vezes mais propensos a serem infectados em comparação aos vacinados.

“E embora seja menos grave caso a caso, quando você tem quantitativamente tantas pessoas infectadas, uma fração delas vai morrer”, disse ele.

O número de novos casos de Covid-19 em 24 horas voltou a bater recorde. De acordo com o Our World in Data, projeto da Universidade de Oxford, foram 3,28 milhões de registros nesta segunda-feira (10).

