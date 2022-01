Mundo registra 3 milhões de casos de Covid em 24h e bate novo recorde

Apoie o 247

Metrópoles - O número de novos casos de Covid-19 em 24 horas voltou a bater recorde. De acordo com o Our World in Data, projeto da Universidade de Oxford, foram 3,28 milhões de registros nesta segunda-feira (10/1).

Os dados mundiais foram impulsionados, principalmente, pelos Estados Unidos, que bateram mais um recorde e registraram 1,48 milhão de novos casos em 24 horas.

Já a Europa registrou 991 mil casos de novos infectados pelo coronavírus, e a Ásia confirmou 400 mil.

A explosão de casos positivos se deve à transmissão da variante Ômicron, que se espalha mais rapidamente e escapa, em parte, da proteção das vacinas.

