OMS alerta que pequeno grupo controla destino mundial de vacinas

Segundo a OMS, apenas 10 países somam 75% das vacinas do mundo e doses fabricadas teriam sido suficientes para imunizar todos os profissionais de saúde e idosos do mundo

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez uma alerta nesta segunda-feira (24) durante a Assembleia Mundial da Saúde de que a falta de vacinas é um ‘escândalo’ mundial, pois apenas 10 países concentram 75% das vacinas. As doses já fabricadas seriam suficientes para imunizar idosos e todos os profissionais de saúde do mundo, por exemplo. A fala do o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus é uma quebra da diplomacia da OMS. “Não há uma forma diplomática de dizer isso. Hoje, um pequeno grupo de países controla o destino do mundo", alertou.

A OMS lançou também uma meta às nações nesta segunda-feira (24): vacinar até 10% da população mundial até setembro e até dezembro a meta é chegar a 30%. Para chegar aos 60% de imunizados até meados de 2022, a agência vai buscar um acordo com o FMI.

No entanto, de acordo com reportagem do portal UOL, a OMS pede que governos façam doações urgentes de vacinas para que o mecanismo internacional - a Covax - possa distribuir as doses para os países em desenvolvimento.

Segundo Tedros, o mundo registrou mais casos em cinco meses de 2021 que em todo o ano de 2020. No atual ritmo, as mortes em 2021 vão superar os óbitos de 2020 em apenas três semanas.

