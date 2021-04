Pesquisadores de Pernambuco criaram um robô que elimina o coronavírus

247 - Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste e do Instituto Federal de Pernambuco desenvolveram um robô de desinfecção inteligente que pode ser usado contra o coronavírus. Resultado de nove meses de pesquisa, o objeto tem 80 centímetros de altura e 40 quilos.

De acordo com informações publicadas pelo Jornal Nacional, o robô utiliza inteligência artificial e radiação ultravioleta para desinfectar ambientes e livrá-los de micro-organismos.

Professor e pesquisador do IFPE, Frederico Menezes afirmou que o objeto "ele consegue interagir diretamente com o material genético de fungos, bactérias e vírus, seja RNA e DNA, e causa pequenas lesões neste material genético". "Com isso, ele acaba inativando o micro-organismo", disse.

A radiação segue protocolos de segurança. Quando as lâmpadas são acesas não pode ter pessoa alguma no ambiente. Tudo ao redor é desinfectado: as superfícies e até o ar. "Não há geração de um produto químico que cause algum dano para quem entre no ambiente após a ação do robô", disse Frederico.

