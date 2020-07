Presidente da Funai, Marcelo Xavier testa positivo para Covid-19 e já toma hidroxicloroquina

247 - O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira (8), informou a instituição por meio de nota.

Assim como Jair Bolsonaro, Marcelo Xavier, está fazendo uso da azitromicina e hidroxicloroquina, substâncias sem comprovações científicas de eficácia contra o coronavírus.

Leia a nota da Funai na íntegra:

“A Fundação Nacional do Índio (Funai) informa que o presidente Marcelo Xavier testou positivo para Covid-19. O resultado do exame foi divulgado nesta quarta-feira (08). Xavier está em casa, em isolamento, desde o início da semana. Conforme orientação médica, ele está fazendo uso de azitromicina e hidroxicloroquina e seu estado de saúde é bom.

A Funai esclarece que tem tomado todas as medidas para resguardar a saúde e o bem-estar dos servidores frente à pandemia do novo coronavírus, seguindo protocolo do Ministério da Saúde.

A partir do resultado do exame positivo do presidente, os servidores e colaboradores do Gabinete da Presidência foram colocados em regime de quarentena, passando a trabalhar remotamente. Também foram realizados procedimentos de assepsia e descontaminação nas dependências do órgão.

A Funai recomenda a todos que tiveram contato com o presidente nos últimos dias que monitorem o seu estado de saúde e comuniquem imediatamente à Presidência o surgimento de eventuais sintomas.

Cabe lembrar que a fundação flexibilizou o expediente presencial desde o dia 17 de março, com adoção do regime de teletrabalho para seus servidores, quando publicou orientações e diretrizes gerais propondo nova rotina laboral. A Funai Sede Brasília encontra-se com 64,6% do quadro funcional em atividade remota, o que significa 322 do total de 496 servidores.”

