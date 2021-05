Presidente da Pfizer rejeita quebrar patentes de vacinas contra Covid

Em entrevista à AFP, Albert Bourla disse que a Pfizer, que desenvolveu a vacina contra a Covid-19 junto com a alemã BioNTech, "não é nada" favorável ao apelo americano de suspender as patentes de vacinas contra o coronavírus edit

247 - O presidente da Pfizer, Albert Bourla, afirmou nesta quinta-feira (6) que rejeita a defesa dos Estados Unidos pela suspensão das patentes de vacinas contra a Covid-19.

Em entrevista à AFP, Bourla disse que a Pfizer, que desenvolveu um imunizante junto com a alemã BioNTech, "não é nada" favorável ao apelo americano, depois ratificado pela União Europeia. O executivo sugeriu acelerar a produção nas fábricas existentes.

O Ministério da Saúde tem contrato com a Pfizer que prevê a entrega de 13,51 milhões de doses do imunzante no segundo trimestre de 2021 e de mais 86,48 milhões de doses no terceiro trimestre, totalizando 100 milhões de doses de vacinas.

