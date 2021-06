Queiroga diz que vacinas da Janssen devem chegar na quarta-feira

247 -O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira (14) que as 3 milhões de doses da vacina da Janssen devem chegar ao Brasil nesta quarta-feira (16). A farmacêutica norte-americana havia cancelado o envio das doses, previstas para chegar nesta terça.

"Ainda não sei detalhes, mas quarta deve chegar", disse Queiroga após reunião no Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro.

A remessa chegaria ao Brasil próxima do fim do prazo de validade, de 27 de junho, estendido pela Anvisa. (Com informações do G1).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.