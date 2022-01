Randolfe vai acionar o STF contra nota técnica do Ministério da Saúde que recomenda cloroquina e rejeita vacina

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que irá ingressar nesta segunda-feira (24) com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Ministério da Saúde e o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da pasta, Hélio Angotti Neto, em função do veto às diretrizes que contraindicam o uso de medicamentos do chamado kit Covid, que utiliza remédios sem eficácia científica comprovada no tratamento da Covid-19, em detrimento da vacinação.

De acordo com o Metrópoles, o senador pretende entrar com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e uma notícia-crime contra o secretário junto à Suprema Corte. Também na segunda-feira, o senador Humberto Costa (PT-PE) deverá encaminhar um requerimento para convocar Angotti a prestar depoimento perante a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal.

Hélio Angotti assinou a nota técnica que vai de encontro à análise negativa sobre o uso do Kit Covid no tratamento de Covid-19, elaborada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde (SUS), e que recomenda que ele não seja utilizado no país. O secretário teve o seu indiciamento sugerido pela CPI da Covid pelo crime de epidemia com resultado de morte (artigo 267 do Código Penal) em função de sua defesa pela utilização do tratamento precoce.

