Rússia afirma que sua vacina contra a Covid-19 está pronta

247 - O Ministério da Saúde da Rússia afirmou que o país terminou a etapa de desenvolvimento da vacina contra o coronavírus e iniciou a fase de produção das doses em grande escala. Em entrevista para a agência de notícias cubana Prensa Latina, o vice-ministro da Defesa da Rússia, Ruslan Tsalikov, afirmou que "as considerações finais dos resultados das investigações já foram feitas por especialistas do Centro Nacional Gamalei" (responsável pelo desenvolvimento do projeto).

"A prova de que a vacina já está pronta é o fato de que todo o nosso contingente militar já está imunizado contra a covid-19", afirmou o porta-voz.

Até a semana passada, o presidente do Fundo Russo de Investimento Direto, Kiril Dmitriev, dizia que a produção poderia chegar a até 30 milhões de doses até dezembro de 2020, mas estuda aumentar essa quantidade.

"Temos recebido muitas sondagens, e por isso estamos estudando elevar a produção para entre 40 ou 50 milhões de doses até o final do ano", disse.

A Rússia ocupa o quarto lugar no ranking global de confirmações (789 mil) e o 11° no de mortes (12 mil) provocadas pelo coronavírus.

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de confirmações (2,1 milhões) e mortes (81 mil) provocadas pela doença. O País só perde para os Estados Unidos, com 4 milhões de casos e 144 mil óbitos.

No mundo são 15,1 milhões de infectados e 620 mil óbitos.

