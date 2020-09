Rússia aprova primeiro medicamento para Covid-19 para venda em farmácias

A Rússia aprovou o tratamento Coronavir, medicamento antiviral para pacientes ambulatoriais com infecções leves a moderadas por Covid-19 que pode começar a ser vendido em drogarias do país já na próxima semana edit

247 - A Rússia aprovou o tratamento Coronavir para pacientes ambulatoriais com infecções leves a moderadas por Covid-19. O medicamento antiviral da farmacêutica russa R-Phar pode começar a ser vendido em drogarias do país já na próxima semana, com apenas uma receita médica, de acordo com comunicado emitido pela própria empresa na manhã desta sexta-feira (17). A reportagem é do jornal O Globo.

Em maio deste ano, outro medicamento Russo para Covid-19 foi aprovado, o Avifavir, que ainda não está à venda em farmácias, acrescenta a reportagem.

O anúncio da R-Pharm do medicamento Coronavir é outro sinal de que a Rússia está se esforçando para assumir a liderança global na corrida contra a pandemia. O país mais extenso do mundo já fechou parcerias internacionais para o fornecimento de sua vacina Sputnik-V.

