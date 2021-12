Seis brasileiros infectados com ômicron já estavam vacinados e têm sintomas leves

Apoie o 247

247 - O Ministério da Saúde informou neste sábado (4) que estão confirmados seis casos de infecção da variante ômicron do coronavírus no Brasil. Em todos eles, os infectados já tinham sido vacinados e apresentaram sintomas leves.

Foram registradas três confirmações da ômicron em São Paulo, duas no Distrito Federal e uma no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde informou ainda que nove casos estão em investigação no total, sendo seis no DF e três no Rio Grande do Sul.

“Dos casos confirmados, quatro são do sexo masculino e dois do sexo feminino. Todos os casos têm histórico de vacina, apresentaram quadro leve da doença e estão em monitoramento, assim como em todos os seus contactantes”, informou a pasta, por meio de nota.

