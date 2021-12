Vacinação contra a Covid-19 em crianças começa no dia 10 de janeiro, mas sob prescrição médica

Segundo o site Metrópoles, a informação teria sido confirmada por fontes do Ministério da Saúde edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Saúde deverá liberar a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos a partir do dia 10 de janeiro. Segundo o site Metrópoles, a informação teria sido confirmada por fontes do Ministério da Saúde. A imunização, porém, somente será realizada mediante prescrição médica, como antecipado pelo ministro Marcelo Queiroga durante entrevista realizada esta semana. Além disso, crianças com comorbidades serão priorizadas na campanha.

A vacinação de crianças nessa faixa etária foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na quinta-feira (16). O imunizante que será utilizado, mediante dosagens específicas, será o produzido pela farmacêutica Pfizer. Queiroga havia anunciado, no sábado (18/12), que o governo federal emitiria uma posição definitiva sobre o assunto no dia 5 de janeiro.

Na noite desta quinta-feira (23), a pasta abriu uma consulta pública na internet sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19. O formulário, porém, deixou de receber respostas cerca de 12 horas após entrar em funcionamento. Os usuários que tentavam participar recebiam a mensagem ao terminar de preencher o questionário que “o número máximo de pessoas já respondeu a esse formulário”. O material suportava um número máximo de 50 mil respostas e deveria ficar no ar até o dia 2 de janeiro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE