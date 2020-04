Wilson Witzel testa positivo para coronavírus

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou em vídeo em rede social que foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Witzel diz ter sentido febre, dor de garganta, perda de olfato; ele passa bem. "Quero comunicar a todos que desde sexta-feira nao venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e graças a Deus estou me sentindo bem e continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeiras mantendo as restrições e as recomendações médicas", diz o governador.

Witzel disse também ter certeza de que vai "mais essa dificuldade". "Continuarei trabalhando. Peço mais uma vez para que fiquem em casa. Porque a doença não escolhe ninguém e o contágio é rápido", afirmou.

Segundo dados do Ministério da Saúde atualizados no fim da tarde desta terça, o Rio de Janeiro tem 3.231 casos confirmados de covid-19 e 188 mortes.

