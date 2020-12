Zé Gotinha recusa apertar mão de Bolsonaro, que mais uma vez circula sem máscara ao lado de Pazuello (vídeo)

Em um evento sobre o plano caótico de vacinação proposto pelo governo, o personagem Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no Brasil, recusou o aperto de mão de Jair Bolsonaro, que mais uma vez circulou sem máscara, seguindo o exemplo do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello edit

247 - Em um evento sobre o plano caótico de vacinação proposto pelo governo, ocorrido nesta quarta-feira (16) no Palácio do Planalto, o personagem Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no Brasil, recusou o aperto de mão de Jair Bolsonaro, que mais uma vez circulou sem máscara, seguindo o exemplo do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que também não usava o item de proteção contra a Covid-19.

Segundo reportagem da Agência Brasil, o Ministério da Saúde irá divulgar informações sobre o processo de produção, aprovação, escolha e distribuição de vacinas a serem utilizadas na campanha de imunização contra o novo coronavírus.

“Estamos começando hoje uma campanha de comunicação com duas fases”, explicou o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, durante cerimônia oficial realizada esta manhã, no Palácio do Planalto, em Brasília.

O ministério também indicou que abriu licitação para aquisição de seringas e agulhas.

O plano confuso do governo ocorre no momento em que países já vacinam e massa sua população.

