"A Prevent Senior tinha do governo autorização para matar", diz senador Rogério Carvalho

Baseando-se no depoimento de Bruna Morato, representante de ex-médicos da Prevent Senior, o senador afirmou que o objetivo do governo federal era, por meio da operadora, achar uma "fórmula milagrosa" para evitar a paralisação de atividades econômicas durante a pandemia edit

247 - Durante o depoimento da advogada Bruna Morato, que representa ex-médicos da Prevent Senior, à CPI da Covid nesta terça-feira (28), o senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que a operadora recebeu do governo Jair Bolsonaro "autorização para matar".

O objetivo, segundo o parlamentar, era utilizar os pacientes da operadora para o desenvolvimento de uma "fórmula milagrosa" que pudesse evitar a paralisação das atividades econômicas em função da pandemia. "A Prevent Senior tinha autorização do governo, tinha autorização do Conselho Federal de Medicina, autorização do ministério da Saúde, portanto tinha autorização para matar em nome do desenvolvimento de uma fórmula 'milagrosa', que serviu para apresentar para a sociedade e ela pudesse voltar ao trabalho".

Aos senadores, Bruna contou que a Prevent Senior tinha ligações com o chamado "gabinete paralelo" do Ministério da Saúde e atendia a interesses do Ministério da Economia.

Os médicos que se opunham às diretrizes do gabinete paralelo, segundo a advogada, eram demitidos.

