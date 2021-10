Acertos da CPI são muito maiores que seus erros, diz Mìriam Leitão

Apoie o 247

247 - O relatório da CPI da Covid apresentado nesta quarta-feira (20) pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) aponta 10 crimes cometidos por Bolsonaro. "Um deles era apontado pelos especialistas de Direito que escutei neste período", escreve no Globo a jornalista Míriam Leitão", referindo-se ao crime de epidemia, que está no artigo 267 do Código de Processo Penal, e tem pena que pode chegar a 30 anos.

De acordo com a jornalista, "a CPI trouxe uma quantidade enorme de informação, mostrando a omissão do governo e exposição deliberada da população à contaminação em massa".

Míriam Leitão opina que Jair Bolsonaro "fez uma gestão desastrosa de forma deliberada e produziu um número de mortos muito maior do que se tivesse agido de forma responsável".

Ela aponta que "o senador Renan Calheiros apresentou um relatório sólido, cheio de provas conseguidas nos 117 dias de funcionamento da Comissão Parlamentar". O relatório "citou que o Brasil era o 14º país em mortes por milhão de habitantes no início da pandemia. Agora, é o sétimo. Sem a CPI pressionar e investigar os erros do governo, talvez o número fosse muito maior".

Para Míriam os avanços alcançados na vacinação da população se devem à CPI. "A marca de 50% da população com esquema vacinal completo contra Covid-19 alcançada nesta quarta-feira tem relação direta com o trabalho da CPI. Antes eram apenas 6%. A comissão, desde o começo, colocou pressão sobre o governo, que já era exercido pela imprensa, pelos médicos e pela própria máquina do Ministério da Saúde. O caminho do governo era outro - era o do criminoso caminho da imunidade de rebanho - mas foi empurrado para a compra de vacinas. É assim que funciona a democracia".

