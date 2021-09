Advogada de médicos da Prevent Senior cita pacto entre Economia e Ministério da Saúde Paralelo para evitar lockdown

Bruna Morato citou na CPI ainda uma reunião entre integrantes da economia e médicos do “Ministério da Saúde paralelo”. “Seria uma troca. Uma espécie de pacto.Uma esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha nome: hidroxicloroquina”, revelou edit

247 - A advogada Bruna Morato, responsável por ajudar a elaborar um dossiê sobre a Prevent Senior, disse na manhã desta terça-feira (28) à CPI da Covid que integrantes do Ministério da Economia firmaram um pacto com médicos do “Ministério da Saúde paralelo” do governo para tentar evitar um lockdown nacional.

“Existia um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas. Sem medo. Eles [integrantes da Prevent Senior] desenvolveram uma estratégia: através do aconselhamento de médicos, o doutor Anthony Wong e doutora Nise Yamaguchi, Paolo Zanotto, e que a Prevent Senior iria entrar para colaborar com essas pessoas, eles queriam dar uma esperança para as pessoaa”, disse a depoente, que acrescentou:“Seria uma troca. Uma espécie de pacto.Uma esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha nome: hidroxicloroquina”.

Ela citou ainda uma reunião entre integrantes da economia e médicos do “Ministério da Saúde paralelo”. Mas ela não a data precisa desse encontro.

Bruna defende os ex-médicos da Prevent Senior que denunciaram as pressões da direção da rede pela utilização do kit covid, ameaças e práticas consideradas “estarrecedoras” pelos senadores.





