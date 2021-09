Prevent Senior na CPI: médicos não tinham autonomia, 'kit Covid' era fechado e a receita chegava pronta

“Quando o médico queria tirar algum medicamento do kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia o kit [covid] completo, porque a receita também já estava pronta. Inclusive, com manual de instruções”, pontuou a advogada Bruna Morato à CPI edit

247 - Em seu depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira (28) a advogada Bruna Morato, representante de médicos e ex-médicos da Prevent Senior que denunciaram a empresa por obrigarem a receitar o “kit covid”, disse que os funcionários tentaram um acordo com a empresa, mas não financeiro, como sugeriu o diretor-executivo da Prevent, Pedro Benedito Batista Júnior .

Segundo a advogada, os médicos estavam sendo ameaçados e hostilizados pelas famílias e por isso estavam muito preocupados com as diretrizes da empresa, quando pediram que ele entrassem em contato com departamento jurídico da empresa.

“Eles pediram que a empresa tomasse três atitudes: que a empresa assumisse publicamente que o estudo não foi conclusivo (sobre o tratamento precoce); que assumisse o protocolo institucional (autonomia sobre prescrição do Kit) e que assumisse a responsabilidade diante de possíveis ações.

A advogada destacou que os médicos não tinham autonomia e que o lema da empresa de “lealdade e obediência” sempre foi a ideologia da Prevent Senior. “E onde existe uma ideologia de lealdade e obediência não existe autonomia”, pontuou.

Morato confirmou que os médicos eram orientados a prescrever o “kit covid”, que segundoo relatos dos profissionais vinha em um pacote fechado, lacrado.

“Quando o médico queria tirar algum medicamento do kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia o kit [covid] completo, porque a receita também já estava pronta. Inclusive, com manual de instruções”, pontuou.

A advogada, que relatou à CPI que atende muitas empresas do ramo, disse que a prática era desconhecida em qualquer outra instituição médica.

“Em nenhum momento eu conheci uma empresa em que kits eram entregues prontos ao pacientes, em casa [chegava através do motoboy] ou ficassem disponibilizados dentro do consultório”, finalizou.

