Aziz diz que irmãos Miranda entregaram à CPI dossiê sobre irregularidades no Ministério da Saúde

247 - Presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz (PSD-AM) disse nesta quinta-feira (8) a jornalistas em entrevista coletiva que a comissão recebeu um dossiê dos irmãos Luis Claudio Miranda (DEM-DF) - deputado federal - e Luis Ricardo Miranda - servidor do Ministério da Saúde - com informações sobre irregularidades na pasta.

Os documentos, de acordo com Aziz, ainda não haviam sido analisados até a tarde desta quinta-feira e nem disponibilizados aos demais senadores. O conteúdo do dossiê não foi revelado pelo presidente da comissão. "Foi entregue aquele dossiê que eu cobrei, que ele teria entregue ao ministro Onyx. Já estão em mãos da CPI, mas ainda não foi analisado por nenhum senador porque foi entregue ontem. Eu espero que os senadores possam ter acesso".

À GloboNews, Aziz detalhou: "esse dossiê é aquele que ele [Luis Miranda] citou que, logo no início do governo Bolsonaro entregou na mão do ministro Onyx Lorenzoni, de coisas que tinham acontecido no Ministério da Saúde e o ministro Onyx Lorenzoni não teria tomado providências. Estou pedindo para a secretaria para saber onde está, com quem está esse dossiê", afirmou Aziz.

Mais cedo, às 17h05, o Brasil 247 havia informado equivocadamente que o dossiê teria sido entregue pelo ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias, ouvido na quarta-feira (7) pela CPI e preso ao final da sessão, e não pelos irmãos Miranda. Pelo erro, pedimos desculpas.

