Aziz responde a Hang, que acusou CPI de usar "politicamente" a morte da mãe: "quem usou o nome da sua mãe foi o senhor"

247 - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), respondeu nesta quarta-feira (29) ao bolsonarista Luciano Hang, que acusou membros da Comissão Parlamentar de Inquérito de usar o nome da mãe dele politicamente.

"O senhor é quem tem que se lembrar de que quem falou isso foi o senhor. O senhor é quem trouxe este debate falando que se 'minha mãe tivesse usado o tratamento precoce talvez ela tivesse sido salva'. Não fomos nós que trouxemos sua genitora para este debate", disse o parlamentar

Antes o empresário disse: "imaginem como é duro para mim ver a morte de minha mão sendo usada politicamente, de forma tão vil, baixa e desrespeitosa. Por isso não aceita qualquer desrespeito à memória da minha mãe. Tenho consciência tranquila que como filho sempre fiz o melhor por ela".

Hang é acusado de integrar o chamado "gabinete paralelo", grupo de apoiadores do governo suspeito de aconselhar Jair Bolsonaro a propagar ideias sem comprovação científica comprovada para o tratamento contra a Covid-19.

Em depoimento à CPI da Covid, nessa terça-feira (28), a advogada Bruna Morato, representante de 12 médicos da Prevent Senior, afirmou que a certidão de óbito de Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang, foi alterada. De acordo com ela, a mãe do empresário bolsonarista foi submetida ao uso do 'kit COVI'. A operadora ocultou mortes de pacientes com a doença durante estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina.

"Segundo consta no prontuário, ela fez uso do tratamento preventivo", disse a advogada à CPI da Covid-19, informando que a mãe do empresário recebeu os medicamentos hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e colchicina. "Ela dá entrada por Covid, e no período em que ela passa na internação a doença evolui, como de outros pacientes com Covid-19, mas essas informações não são retratadas na declaração de óbito".

