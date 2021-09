Bolsonaro aposta que Aras vai engavetar todas as denúncias relacionadas à pandemia

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro aposta que o procurador Geral da República, Augusto Aras, irá engavetar as denúncias de negligência do governo federal no combate à pandemia que serão sistematizadas pela CPI da Covid no Senado e encaminhadas ao órgão. “Acho que no MP a tendência é arquivar esse negócio todo. É um circo. Não interfiro nas decisões do Aras. Zero. Mas todo mundo tem consciência do que está acontecendo”, disse bolsonaro em entrevista ao canal Jovem Pan nesta segunda-feira (27).

Bolsonaro também afirmou que o titular da PGR não será indicado para ocupar uma vaga no STF, mesmo que André Mendonça seja rejeitado pelo Senado. “Se sair o André, no meu compromisso que fiz junto aos evangélicos, será outro evangélico. Eu acho que o André vai dar certo”, disparou.

Durante a entrevista, Bolsonaro evitou comentar sobre a resistência de Alcolumbre em agendar a sabatina de Mendonça."Não quero entrar em boatos. Todo mundo quer poder", disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE