Bolsonaro e cúpula do governo estão com medo de Renan

Derrotado nas tentativas de desestabilizar a CPI da Pandemia e de remover Renan da relatoria da comissão, governo Bolsonaro está com medo da ação do senador alagoano edit

247 - O fracasso da tentativa do governo Bolsonaro de remover Renan Calheiros (MDB-AL) da relatoria da CPI da Pandemia, com a liminar desqualificada obtida por Carla Zambelli (PSL-SP), deixou patente o medo que o Planalto sente do senador alagoano. “Quem convive com o influente senador alagoano diz que ele já esperava a investida jurídica e se preparou para revertê-la: é conhecido pela frieza na atuação contra adversários. Ou seja, se permanecer na relatoria, Bolsonaro deverá ter pesadelos”, informa a Coluna do Estadão .

Na noite desta segunda-feira (26), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que não ira cumprir a decisão do juiz Charles Morai, da 2ª Vara Federal do Distrito Federal, que proibira a nomeação do senador Renan Calheiros como relator da CPI do Genocídio e, com isso, a comissão será instalada normalmente. Renan Calheiros já tem um plano de trabalho em mente e o governo Bolsonaro de fato tem razão para perder o sono.

Segundo O Globo , ele pedirá ao Supremo Tribunal Federal (STF) acesso a dois inquéritos que investigam aliados do governo Bolsonaro: o das fake news e o dos atos antidemocráticos: “É importante o acesso da comissão a tudo o que houver de conexo com o fato determinado, incluindo esses inquéritos. Defendo que tudo o que houver de fato conexo seja apurado”.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista a um vídeo em que estão apresentados os 23 crimes de Bolsonaro reconhecidos pelo próprio governo e que serão apurados na CPI:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.